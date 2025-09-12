Названо возможное место запуска дронов по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Почти 30 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали Санкт-Петербург и Ленобласть в ночь на 12 сентября, могли быть запущены замаскированными под рыбаков диверсантами из Финского залива. Об этом заявил заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов в беседе с News.ru.

Офицер напомнил, что Ленинградская область примыкает к Финскому заливу, отметив, что там рядом нейтральная зона.

«У нас территориальные воды — 12 морских миль, что не более 22,5 километра от береговой черты. От Кронштадта можно замерить», — пояснил собеседник портала.

По мнению летчика, операторы беспилотников могли находиться на рыбацких шхунах, буксире или прогулочном катере под видом обычных пассажиров. Они могли запускать беспилотники «под флагом другой страны», добавил Попов.

Генерал-майор также допустил, что диверсанты могли действовать под видом мирных граждан по приказу начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Утром 12 сентября аэропорт Санкт-Петербурга приостановил работу. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в воздушном пространстве региона сбили 30 беспилотников ВСУ. Глава региона рассказал, в результате атаки в порту Приморск загорелось судно.

К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение. Кроме того, фрагменты БПЛА упали в городах Тосно и Всеволожске. Помимо этого обломки дронов нашли на территории Ломоносовского района и в деревнях Узмино, Покровское.

Ранее жительница Ленобласти пострадала во время атаки БПЛА.