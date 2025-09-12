Жительница Ленобласти пострадала во время атаки БПЛА

Женщина в одном из садоводств Лужского района Ленинградской области пострадала в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«В результате отражения атаки БПЛА и падения обломков на жилой дом в одном из садоводств Лужского района медицинская помощь потребовалась женщине», — сказал он.

Пострадавшую доставили в Лужскую больницу. Дрозденко уточнил, что минувшей ночью над регионом были уничтожены 30 беспилотников.

Минувшей ночью над российскими регионами сбили 221 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над регионами РФ.

Наибольшее количество целей — 85 — перехватили в Брянской области. В Смоленской области ликвидировали 42 беспилотника, в Ленинградской области — 28, в Калужской области — 18, в Новгородской области — 14. По девять БПЛА уничтожили в столичном регионе и Орловской области, семь — в Белгородской области, по три — в Тверской и Ростовской областях. Единичные цели нейтрализовали в воздушном пространстве Курской, Псковской и Тульской областей.

Ранее девять украинских беспилотников сбили в Московской области.