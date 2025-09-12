Системы ПВО работают в ряде районов Ленинградской области

Системы противовоздушной обороны работают в четырех районах Ленинградской области и в одном районе Санкт-Петербурга. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, силы ПВО отражают атаки беспилотных летательных аппаратов в Волосовском, Тосненском, Гатчинском и Ломоносовском районах Ленобласти, а также в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Губернатор добавил, что в ряде мест было зафиксировано падение обломков.

В ночь на 12 сентября Дрозденко заявил, что силы ПВО работают по беспилотникам в Ленинградской области, в петербургском аэропорту Пулково объявлен план «Ковер».

Ранее девять украинских беспилотников были сбиты силами противовоздушной обороны в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях или пострадавших в результате атаки нет.

Ранее в Белгородской области шесть жителей получили ранения при атаках дронов ВСУ.