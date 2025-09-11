На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский Су-27 разбился в зоне СВО

Истребитель Су-27 ВСУ разбился на Запорожском направлении
Alexander Ermochenko/AP

Истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ) 11 сентября разбился на Запорожском направлении. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила 39-й бригада тактической авиации ВСУ.

«11 сентября 2025 года <…> на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб наш собрат — летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич», — сказано в сообщении.

В бригаде уточнили, что летчику было 30 лет.

Там добавили, что причины и обстоятельства крушения Су-27 выясняются.

В конце августа российские военные сбили украинский истребитель Су-27 в зоне проведения СВО.

29 июня во время ночных ударов Вооруженных сил РФ был уничтожен украинский истребитель F-16 производства США. Пилот воздушного судна не выжил.

27 мая расчет российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» сбил украинский истребитель МиГ-29.

Ранее в США назвали наиболее важные самолеты ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
