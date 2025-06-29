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Российские силы уничтожили истребитель F-16 ВСУ вместе с пилотом

Воздушные силы Украины сообщили о потере истребителя F-16 вместе с пилотом
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Efrem Lukatsky/AP

Во время ночных ударов ВС РФ был уничтожен истребитель F-16 американского производства. Об этом сообщается в Telegram-канале Воздушных сил Украины.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Пилот воздушного судна не выжил. По данным ВСУ, всего за время боевых действий были уничтожены три таких самолета.

«Летчик применил все имевшееся на борту вооружение и сбил семь воздушных целей. При сбивании последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту», — сообщили в ВС Украины.

До этого Минобороны сообщило, что комплексы С-300В уничтожают истребители F-16 и самолеты Су-24 ВСУ. Данный зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны способен наносить удары по целям в пределах 400 километров. Среди пораженных им целей в Минобороны РФ называют также реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и баллистические ракеты ATACMS.

27 мая расчет российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» сбил украинский истребитель МиГ-29.

Ранее на Украине заявили о подключении авиации к «военному Wi-Fi» НАТО.

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