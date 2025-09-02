В США назвали наиболее важные самолеты ВСУ

Оборону воздушного пространства Украины обеспечивают пять ключевых типов боевых самолетов, стоящих на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Харрисон Касс.

В этот список входят F-16, Mirage 2000, МиГ-29, Су-27 и Су-25.

Появление истребителей F-16, недавно переданных Украине западными партнерами, Касс называет «революционным прорывом» в потенциале украинской авиации в ведении воздушных боев.

Автор указывает, что французские Mirage 2000, обладающие меньшей массой, используются наряду с американскими F-16 для патрулирования воздушного пространства и выполнения задач противовоздушной обороны.

МиГ-29, предоставленные Украине, в частности, Польшей и Словакией, Касс характеризует как «надежный фронтовой самолет». Несмотря на то, что он уступает по своим характеристикам западным истребителям, МиГ-29 широко распространен и знаком украинским пилотам, что делает его эффективным для защиты авиабаз и оказания тактической поддержки наземным войскам.

Основным же украинским истребителем дальнего радиуса действия, предназначенным для завоевания превосходства в воздухе, по мнению обозревателя, является Су-27. Касс подчеркивает, что, несмотря на возраст этих машин, Украина успешно поддерживает их в летном состоянии и боеготовности.

Су-25 он назвал основным самолетом, используемым ВСУ для непосредственной авиационной поддержки наземных операций.

Ранее ВВС Украины сообщили о крушении истребителя МиГ-29.