На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские зенитчики сбили украинский истребитель МиГ-29

«Звезда»: расчет ЗРК «Бук» сбил украинский истребитель МиГ-29
close
РИА Новости

Расчет российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» сбил украинский истребитель МиГ-29, пилот которого вел себя особо дерзко и вызывающе. Об этом в интервью телеканалу »Звезда» рассказал командир расчета Антон Осипов.

Он отметил, что пилот истребителя вел себя вызывающе, регулярно намеренно подставляясь под прицел российских систем ПВО, и до поры ему удавалось ускользать.

«Я даже не сомневаюсь, что это был профи. Ас своего дела», — считает Осипов.

Командир расчета добавил, что наглое поведение все же подвело украинского аса — экипаж «Бука» не оставил ему шансов, уничтожив истребитель.

До этого украинский истребитель Су-27 был сбит «дружественным огнем» переданного Киеву истребителя F-16 в небе над Черкасской областью.

Ранее в воздушных силах Украины заявили о потере истребителя F-16.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами