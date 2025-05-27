Российские зенитчики сбили украинский истребитель МиГ-29

Расчет российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» сбил украинский истребитель МиГ-29, пилот которого вел себя особо дерзко и вызывающе. Об этом в интервью телеканалу »Звезда» рассказал командир расчета Антон Осипов.

Он отметил, что пилот истребителя вел себя вызывающе, регулярно намеренно подставляясь под прицел российских систем ПВО, и до поры ему удавалось ускользать.

«Я даже не сомневаюсь, что это был профи. Ас своего дела», — считает Осипов.

Командир расчета добавил, что наглое поведение все же подвело украинского аса — экипаж «Бука» не оставил ему шансов, уничтожив истребитель.

До этого украинский истребитель Су-27 был сбит «дружественным огнем» переданного Киеву истребителя F-16 в небе над Черкасской областью.

Ранее в воздушных силах Украины заявили о потере истребителя F-16.