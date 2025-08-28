Российские войска сбили украинский истребитель в зоне проведения СВО

Российские военные сбили украинский истребитель Су-27 в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, ВС РФ также уничтожили две управляемые авиационные бомбы и два реактивных снаряда РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS.

Кроме того, в зоне проведения спецоперации были уничтожены 192 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный ночной удар по военным и энергетическим объектам, а также железнодорожным узлам на Украине.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

