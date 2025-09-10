В Китае назвали провальной идею использовать Тайвань для сдерживания КНР

Министр обороны Китая Дун Цзюнь в разговоре с главой Пентагона Питом Хегсетом заявил, что любые попытки использовать Тайвань как инструмент сдерживания Китая обречены на провал. Об этом сообщает РИА Новости.

«Любые попытки «поддержать независимость вооружением» и «использовать Тайвань для сдерживания Китая», а также [попытки] вмешательства закончатся провалом», — сказал Цзюнь.

До этого газета Financial Times писала, что на прошлой неделе на Аляске прошли секретные переговоры представителей министерств обороны США и Тайваня. По ее информации, переговоры состоялись после отмены встречи высокопоставленных американских и тайваньских чиновников, назначенной на июнь в Вашингтоне. Делегацию из Тайваня должен был возглавить глава минобороны острова Веллингтон Ку.

В августе руководитель Центра Азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов выразил мнение, что США могут попытаться навязать Китаю военно-политический конфликт с Тайванем, чтобы замедлить развитие КНР.

Ранее в Китае рассказали о проходе кораблей Канады и Австралии через Тайваньский пролив.