В Китае рассказали о проходе кораблей Канады и Австралии через Тайваньский пролив

GT: ВМС Китая проконтролировали проход кораблей Канады и Австралии
KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проконтролировали проход военных кораблей Канады и Австралии через Тайваньский пролив. Об этом сообщает газета Global Times.

Отмечается, что 6 сентября канадский фрегат HMCS Ville de Quebec и австралийский ракетный эсминец HMAS Brisbane прошли через пролив. НОАК вела наблюдение на протяжении всего маршрута, ситуация находилась полностью под контролем, говорится в сообщении.

В августе руководитель Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов выразил мнение, что США могут попытаться навязать Китаю военно-политический конфликт с Тайванем, чтобы замедлить развитие КНР.

До этого президент России Владимир Путин ответил американскому журналисту Киру Симмонсу на провокационный вопрос о Китае и Тайване. Тот поинтересовался у российского лидера, как отреагирует Москва, если Пекин решит использовать силу в отношении Тайваня. Путину удалось избежать ловушки и сохранить отношения с КНР, ответив, что он не может комментировать события, которые не произошли.

Ранее СМИ узнали о секретных переговорах США и Тайваня на Аляске.

