В России оценили угрозу начала военного конфликта на Тайване

Политолог Ломанов: США могут втянуть Китай в конфликт с Тайванем
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

США могут попытаться навязать Китаю военно-политический конфликт с Тайванем, чтобы замедлить развитие КНР. Такое мнение выразил руководитель Центра Азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов в беседе с «Лентой.ру».

По мнению эксперта, у Соединенных Штатов есть рычаги для того, чтобы спровоцировать конфликт между КНР и Тайванем, погрузив Китай в свои внутренние проблемы.

«США может сделать из Тайваня сакральную жертву — приложить усилия для того, чтобы разжечь и спровоцировать этот конфликт. Просто вынудить Китай к тому, чтобы уже было невозможно закрывать глаза и оставаться в стороне», — отметил Ломанов.

Он добавил, что очень многое будет зависеть от Тайваня: как будут вести себя местные власти, которые «все меньше боятся раздражать Китай», и все чаще намекают на желание продвигаться по пути независимости от КНР. Эксперт указал на то, что в Пекине это вызывает очень плохую реакцию.

До этого президент России Владимир Путин ответил американскому журналисту Киру Симмонсу на провокационный вопрос о Китае и Тайване. Тот поинтересовался у российского лидера, как отреагирует Москва, если Пекин решит использовать силу в отношении Тайваня. Путину удалось избежать ловушки и сохранить отношения с КНР, ответив, что он не может комментировать события, которые не произошли.

Ранее в США заявили, что у них нет доказательств о плане Китая вторгнуться на Тайвань.

