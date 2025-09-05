На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали о секретных переговорах США и Тайваня на Аляске

Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

На прошлой неделе на Аляске прошли секретные переговоры представителей министерств обороны США и Тайваня. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

По ее информации, переговоры состоялись после отмены встречи высокопоставленных американских и тайваньских чиновников, назначенной на июнь в Вашингтоне. Делегацию из Тайваня должен был возглавить министр обороны острова Веллингтон Ку.

«На встрече в Анкоридже стороны представляли высокопоставленный представитель Пентагона по Индо-Тихоокеанскому региону Джед Ройал и заместитель советника по национальной безопасности Тайваня Сюй Сы-цзень», — сказано в сообщении.

Новость дополняется.

