Рубио получил информацию о ситуации в воздушном пространстве Польши

Рубио сообщил, что проинформирован о ситуации в воздушном пространстве Польши

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что получил информацию о неких «объектах», которые нарушили воздушное пространство Польши, сообщает CNN.

Политик утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала о том, получал ли информацию про нарушение воздушного пространства союзника США по НАТО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было нарушено воздушное пространство страны. Польские СМИ сообщали, что четыре аэропорта, в том числе в Варшаве, временно приостановили работу из-за незапланированной деятельности военных, связанной с обеспечением безопасности государства.

Кроме того, военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Позднее сообщалось, что силы ПВО сбили несколько беспилотников в своем воздушном пространстве.

Ранее президент Польши прокомментировал нарушение воздушного пространства страны.