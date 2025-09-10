Польша подняла в воздух самолеты на фоне «активности РФ» на Украине

Польша и союзники подняли авиацию на фоне якобы активности России на Украине

Военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Об этом сообщает оперативное командование вооруженных сил республики на своей странице в соцсети X.

«Польская и союзная авиация действует в нашем воздушном пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан.

6 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные силы (ВС) РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам на территории Украины. Он добавил, что российские удары были нанесены по 14 областям, взрывы раздавались практически по всей стране.

