Туск окрестил инцидент в воздушном пространстве Польши «масштабной провокацией»

Туск обвинил Россию в масштабной провокации на фоне инцидента в небе Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне инцидента в воздушном пространстве страны обвинил Россию в «масштабной провокации». Об этом сообщает телеканал Sky News.

По его словам, Варшава ведет переговоры с союзниками и готова реагировать на «нападения и провокации».

В то же время Туск уточнил, что пострадавших нет, а ситуация находится под контролем. Причин для паники нет, подчеркнул премьер Польши.

До этого Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было нарушено воздушное пространство страны. Польские СМИ сообщали, что четыре аэропорта, в том числе в Варшаве, временно приостановили работу из-за незапланированной деятельности военных, связанной с обеспечением безопасности государства.

Кроме того, военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Позднее сообщалось, что силы ПВО сбили несколько беспилотников в своем воздушном пространстве.

Ранее Зеленский обвинил Россию в нарушении воздушного пространства Польши.