Кадыров рассказал, за какие направления в зоне СВО отвечает «Ахмат»

Кадыров: спецназ «Ахмат» действует на 14 разных направлениях в зоне СВО
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Спецназ «Ахмат» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине действует на 14 разных направлениях. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости.

«Спецназ «Ахмат» сейчас находится на 14 разных направлениях. В том числе и в новых регионах. Это важные города, объекты, приграничные участки», — сказал Кадыров, отвечая на вопрос о том, за какие участки в зоне СВО отвечает «Ахмат».

Глава Чечни добавил, что если обстановка на фронте относительно стабильная, то ему докладывают дважды в день общей сводкой. В случае острого боестолкновения информацию передают сразу же, в любое время суток, уточнил Кадыров.

В начале мая Кадыров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что с момента начала СВО из Чечни в зону боевых действий было направлено более 55 тысяч бойцов, в их числе свыше 20 тысяч добровольцев. В свою очередь глава государства отметил, что бойцы, которые прошли подготовку в Чечне, блестяще воюют в зоне проведения спецоперации.

5 сентября Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев из Чечни на СВО.

Ранее Кадыров стихами ответил на обвинения СБУ.

