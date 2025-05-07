Кадыров рассказал, сколько бойцов из Чечни отправились на СВО

Кадыров: в зону СВО отправились более 55 тысяч бойцов из Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что с момента начала специальной военной операции из Чечни в зону проведения СВО было направлено более 55 тысяч бойцов, в том числе свыше 20 тысяч добровольцев. Эти данные глава региона привел в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

Российский лидер, в свою очередь, отметил, что бойцы, которые прошли подготовку в Чечне, блестяще воюют в зоне проведения спецоперации.

7 мая в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым. В ходе встречи глава государства предложил обсудить текущую ситуацию в Чечне, отметив, что Кадыров может по праву гордиться достижениями региона за последние годы.

В преддверии встречи с президентом России в интервью специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров затронул тему возможной отставки. «Сегодня спрошу у президента, – заявил Кадыров. – Как он решит, так и будет».

Ранее Кадыров поздравил Путина с 25-летием инаугурации.