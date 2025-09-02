На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кадыров стихами ответил на обвинения СБУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на обвинения СБУ стихотворением
chechnya.gov.ru

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ответил на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в свой адрес стихотворением. Соответствующее сообщение доступно в его Telegram-канале.

В стихотворении Кадыров иронизирует на тему того, что от прочитанных сообщений об обвинениях ему якобы стало тревожно.

«Чистосердечное признание
Мне сделать так-то не слабо.
У нас семейное призвание:
Давать таким, как вы, «БоБо».

Соединяю мысли звеньями —
Теперь удел мой, вижу, плох…
А может, в Киев с извинениями,
Чтобы замять переполох?» — написал он.

Завершается произведение словами о том, что глава Чечни не собирается извиняться и продолжит «давить» недоброжелателей.

Напомним, СБУ накануне объявила о подозрении Кадырову по статье, связанной с военными преступлениями. В СБУ утверждают, что высказывания лидера Чечни якобы нарушают законы и обычаи ведения войны, закрепленные в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС).

Ранее чеченский министр отреагировал на новые обвинения СБУ в адрес Кадырова.

