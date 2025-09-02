Кадыров стихами ответил на обвинения СБУ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ответил на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в свой адрес стихотворением. Соответствующее сообщение доступно в его Telegram-канале.

В стихотворении Кадыров иронизирует на тему того, что от прочитанных сообщений об обвинениях ему якобы стало тревожно.

«Чистосердечное признание

Мне сделать так-то не слабо.

У нас семейное призвание:

Давать таким, как вы, «БоБо».

Соединяю мысли звеньями —

Теперь удел мой, вижу, плох…

А может, в Киев с извинениями,

Чтобы замять переполох?» — написал он.

Завершается произведение словами о том, что глава Чечни не собирается извиняться и продолжит «давить» недоброжелателей.

Напомним, СБУ накануне объявила о подозрении Кадырову по статье, связанной с военными преступлениями. В СБУ утверждают, что высказывания лидера Чечни якобы нарушают законы и обычаи ведения войны, закрепленные в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС).

Ранее чеченский министр отреагировал на новые обвинения СБУ в адрес Кадырова.