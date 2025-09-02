Кадыров стихами ответил на обвинения СБУ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ответил на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в свой адрес стихотворением. Соответствующее сообщение доступно в его Telegram-канале.
В стихотворении Кадыров иронизирует на тему того, что от прочитанных сообщений об обвинениях ему якобы стало тревожно.
«Чистосердечное признание
Мне сделать так-то не слабо.
У нас семейное призвание:
Давать таким, как вы, «БоБо».
Соединяю мысли звеньями —
Теперь удел мой, вижу, плох…
А может, в Киев с извинениями,
Чтобы замять переполох?» — написал он.
Завершается произведение словами о том, что глава Чечни не собирается извиняться и продолжит «давить» недоброжелателей.
Напомним, СБУ накануне объявила о подозрении Кадырову по статье, связанной с военными преступлениями. В СБУ утверждают, что высказывания лидера Чечни якобы нарушают законы и обычаи ведения войны, закрепленные в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС).
Ранее чеченский министр отреагировал на новые обвинения СБУ в адрес Кадырова.