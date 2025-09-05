Кадыров сообщил об отправке новых добровольцев в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о направлении очередной группы добровольцев в зону специальной военной операции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Специальный рейс с добровольцами вылетел из международного аэропорта Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Бойцов направили в состав спецназа «Ахмат» Министерства обороны России, причем для многих из них это уже не первая командировка.

Проводы добровольцев состоялись под руководством председателя правительства Чечни Магомеда Даудова, который пожелал бойцам успешного выполнения задач и возвращения домой.

Чеченские добровольцы регулярно направляются в зону СВО. Так в среду, 6 августа, Кадыров также сообщил, что из Чечни в зону СВО отправился самолет с добровольцами, заключившими контракт с Минобороны РФ.

В июле Кадыров обсудил с членами правительства участие региона в реализации задач специальной военной операции. Он рассказал, что всего на тот момент в зону СВО было направлено 60 344 бойца, из них 22 064 — добровольцы.

