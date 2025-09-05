На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кадыров сообщил об отправке новых добровольцев в зону СВО

Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону СВО
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о направлении очередной группы добровольцев в зону специальной военной операции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Специальный рейс с добровольцами вылетел из международного аэропорта Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Бойцов направили в состав спецназа «Ахмат» Министерства обороны России, причем для многих из них это уже не первая командировка.

Проводы добровольцев состоялись под руководством председателя правительства Чечни Магомеда Даудова, который пожелал бойцам успешного выполнения задач и возвращения домой.

Чеченские добровольцы регулярно направляются в зону СВО. Так в среду, 6 августа, Кадыров также сообщил, что из Чечни в зону СВО отправился самолет с добровольцами, заключившими контракт с Минобороны РФ.

В июле Кадыров обсудил с членами правительства участие региона в реализации задач специальной военной операции. Он рассказал, что всего на тот момент в зону СВО было направлено 60 344 бойца, из них 22 064 — добровольцы.

Ранее Кадыров выложил ИИ-видео с Трампом в образе чеченца.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами