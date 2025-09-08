Удары ВСУ по ДНР привели к повреждению 18 домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры

Пушилин: после атак ВСУ в ДНР повреждено 18 домов и 14 объектов инфраструктуры

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Донецкой народной республики (ДНР) получили повреждения 18 жилых домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что поврежденные жилые домостроения расположены в поселке Доля, Буденновском, Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка, Красногвардейском районе Макеевки. Среди поврежденных объектов гражданской инфраструктуры имеются детский сад, школы и торговые объекты.

Пушилин уточнил, что украинская армия совершила 28 вооруженных атак, применяя ствольную артиллерию калибра 155 мм, авиационные крылатые ракеты Storm Shadow, ударные беспилотные летательные аппараты.

В результате сегодняшних ударов по Донецкой народной республике пострадали 16 человек, еще двоих не удалось спасти. ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке около 20 ракет-дронов «Паляница».

Ранее Захарова заявила о праве России дать адекватный ответ на атаку ВСУ по парку в Донецке.