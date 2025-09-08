Захарова заявила о праве России дать адекватный ответ на атаку ВСУ по парку в Донецке

Захарова: РФ даст адекватный ответ на атаку ВСУ по детской площадке в Донецке

Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку Киева по детской площадке в парке «Гулливер» в Донецке. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства.

По ее словам, Киев целенаправленно бил по детям и их родителям. Она отметила, что в результате украинской атаки ранения получили шесть человек, в том числе ребенок.

Захарова добавила, что в данных действиях очевидна нацеленность Киева на эскалацию вооруженного противостояния, а также на срыв любых попыток мирного урегулирования.

Российские следователи возбудили уголовное дело в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Донецк. Сотрудникам Следственного комитета предстоит установить личности украинских военнослужащих, причастных к организации атаки и ее осуществлению.

7 сентября ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотников. В том числе удары были нанесены по парку «Гулливер», где пострадали шесть мирных жителей. Как рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, люди получили ранения средней степени тяжести. Среди пострадавших — двое мужчин 1992 и 2004 годов рождения, две девушки 2003 года рождения, одна девушка 2006 года рождения и девочка 2011 года рождения.

