ВСУ применили реактивные ракеты-дроны для ударов по Донецку

ВСУ применили реактивные ракеты-дроны «Паляница» для ударов по Донецку и Макеевке в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

Всего по этим городам было выпущено около 20 таких дронов.

До этого сообщалось, что в центральных районах Донецка наблюдаются задымления и слышны взрывы. В Макеевке из-за атаки уже начался пожар в восьми жилых квартирах.

7 сентября ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотников. В том числе удары были нанесены по парку «Гулливер», где пострадали шесть мирных жителей. Как рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, люди получили ранения средней степени тяжести. Среди пострадавших — двое мужчин 1992 и 2004 годов рождения, две девушки 2003 года рождения, одна девушка 2006 года рождения и девочка 2011 года рождения.

Ранее Захарова заявила о праве России дать адекватный ответ на атаку ВСУ по парку в Донецке.