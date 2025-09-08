Два жителя ДНР погибли в результате ударов ВСУ

Два человека погибли, 16 пострадали в результате ударов Вооруженных сил Украины по Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Два человека погибли и 16 пострадали вследствие сегодняшних ударов ВСУ по ДНР», — сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние одного из пострадавших оценивается, как тяжелое.

По данным оперслужб, ВСУ применили реактивные ракеты-дроны «Паляница» для ударов по Донецку и Макеевке в ДНР. Всего по этим городам было выпущено около 20 таких дронов.

До этого сообщалось, что в центральных районах Донецка наблюдаются задымления и слышны взрывы. В Макеевке из-за атаки беспилотника по многоэтажному дому произошел пожар в восьми квартирах.

7 сентября ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотников. В том числе удары были нанесены по парку «Гулливер», где пострадали шесть мирных жителей. Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, люди получили ранения средней степени тяжести. Среди пострадавших — двое мужчин 1992 и 2004 годов рождения, две девушки 2003 года рождения, одна девушка 2006 года рождения и девочка 2011 года рождения.

Ранее Захарова заявила о праве России дать адекватный ответ на атаку ВСУ по парку в Донецке.