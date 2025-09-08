На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин наградил главу Генштаба ВС РФ в его 70-летний юбилей

Путин наградил начальника Генштаба ВС РФ Герасимова орденом Мужества
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерала армии Валерия Герасимова. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе отмечается, что Герасимов удостоен почетной награды «за мужество, отвагу и самоотверженность», которые были проявлены при исполнении воинского долга. Награждение совпало с днем рождения Герасимова — 8 сентября ему исполнилось 70 лет.

30 августа Валерий Герасимов в рамках подведения итогов весенне-летней кампании в зоне СВО сообщил, что стратегическая инициатива в украинском конфликте полностью у российских военных, которые освободили более 3,5 тысяч квадратных километров территорий и десятки населенных пунктов. Начальник Генштаба уточнил, что в том числе освобождено 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР. Также под контролем ВС России находится 74% Запорожской и 76% Херсонской областей. Герасимов заверил, что специальная военная операция продолжится наступлением российских войск. О чем еще рассказал глава Генштаба ВС РФв материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Генштаба рассказал, от чего зависит успех ВС РФ.

