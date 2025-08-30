На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Генштаба рассказал, от чего зависит успех ВС РФ

Герасимов: основой успеха ВС РФ являются своевременные поставки оружия
Основой успешных действий российских военных являются своевременные поставки боеприпасов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летнего периода.

«Материальной основой наших успешных действий являются своевременные поставки промышленностью требуемого количества высокоточного оружия, ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники», — сказал военачальник.

Он добавил, что решающая роль остается за офицерами и солдатами ВС РФ, выполняющими боевые задачи.

«В ходе боевых действий командиры тактического звена (командиры батальонов, полков, бригад и дивизий) в полной мере овладели навыками организации и ведения боя, осваивают новые приемы и нестандартные способы действий, которые успешно применяют в боевой обстановке», — отметил глава Генштаба.

По его словам, Вооруженные силы России сейчас полностью владеют стратегической инициативой в зоне СВО. Он заявил, что в течение весны и лета российские солдаты вели безостановочное наступление почти по всей линии фронта. В общей сложности они взяли под контроль 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов.

Ранее Герасимов рассказал о попытках ВСУ «заткнуть дыры» на фронте.

