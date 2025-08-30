Глава Генштаба рассказал, от чего зависит успех ВС РФ

Основой успешных действий российских военных являются своевременные поставки боеприпасов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летнего периода.

«Материальной основой наших успешных действий являются своевременные поставки промышленностью требуемого количества высокоточного оружия, ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники», — сказал военачальник.

Он добавил, что решающая роль остается за офицерами и солдатами ВС РФ, выполняющими боевые задачи.

«В ходе боевых действий командиры тактического звена (командиры батальонов, полков, бригад и дивизий) в полной мере овладели навыками организации и ведения боя, осваивают новые приемы и нестандартные способы действий, которые успешно применяют в боевой обстановке», — отметил глава Генштаба.

По его словам, Вооруженные силы России сейчас полностью владеют стратегической инициативой в зоне СВО. Он заявил, что в течение весны и лета российские солдаты вели безостановочное наступление почти по всей линии фронта. В общей сложности они взяли под контроль 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов.

