На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Большинство россиян потребовали оборудовать дорожки для самокатов и велосипедов

ТАСС: более 95% россиян поддержали создание дорожек для движения на СИМ
true
true
true
close
PavelKant/Shutterstock/FOTODOM

Более 95% опрошенных россиян высказались за создание выделенных дорожек и зон для безопасного движения средств индивидуальной мобильности. Такие данные приводятся в исследовании Института общественного мнения «Анкетолог», которое оказалось в распоряжении ТАСС.

В исследовании приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет из городов с населением свыше 100 тыс. человек.

Авторы опроса указали, что 96% участников поддержали идею организации отдельных маршрутов для СИМ. Кроме того, 70% респондентов считают важным разделять потоки пешеходов, автомобилистов и пользователей альтернативных видов транспорта. Еще 90% заявили, что движение по проезжей части без специальных полос создает напряжение, а 70% признались, что в таких условиях не готовы выезжать на дорогу.

В исследовании отмечается, что многие участники называют неразвитую инфраструктуру ключевой проблемой: 69% говорили о нехватке велодорожек, парковок и точек зарядки, а 57% считали отсутствие удобной городской среды главным препятствием для использования СИМ. По мнению 77% опрошенных, нынешняя инфраструктура не обеспечивает безопасность всех участников дорожного движения.

Автовладельцы чаще других видят риски, связанные с использованием велосипедов, электросамокатов и электровелосипедов на автодорогах. Так, 75% выступают против движения такого транспорта по проезжей части, а 90% уверены, что это увеличивает вероятность аварий.

Ранее эксперт объяснил, в чем сложность тестирования самокатчиков на знание ПДД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами