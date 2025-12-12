Большинство россиян потребовали оборудовать дорожки для самокатов и велосипедов

ТАСС: более 95% россиян поддержали создание дорожек для движения на СИМ

Более 95% опрошенных россиян высказались за создание выделенных дорожек и зон для безопасного движения средств индивидуальной мобильности. Такие данные приводятся в исследовании Института общественного мнения «Анкетолог», которое оказалось в распоряжении ТАСС.

В исследовании приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет из городов с населением свыше 100 тыс. человек.

Авторы опроса указали, что 96% участников поддержали идею организации отдельных маршрутов для СИМ. Кроме того, 70% респондентов считают важным разделять потоки пешеходов, автомобилистов и пользователей альтернативных видов транспорта. Еще 90% заявили, что движение по проезжей части без специальных полос создает напряжение, а 70% признались, что в таких условиях не готовы выезжать на дорогу.

В исследовании отмечается, что многие участники называют неразвитую инфраструктуру ключевой проблемой: 69% говорили о нехватке велодорожек, парковок и точек зарядки, а 57% считали отсутствие удобной городской среды главным препятствием для использования СИМ. По мнению 77% опрошенных, нынешняя инфраструктура не обеспечивает безопасность всех участников дорожного движения.

Автовладельцы чаще других видят риски, связанные с использованием велосипедов, электросамокатов и электровелосипедов на автодорогах. Так, 75% выступают против движения такого транспорта по проезжей части, а 90% уверены, что это увеличивает вероятность аварий.

