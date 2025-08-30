«Безостановочное наступление». В Генштабе рассказали о ходе СВО

Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что стратегическая инициатива в конфликте на Украине полностью у российских военных, которые освободили более 3,5 тыс. кв. км территории и десятки населенных пунктов. Он отметил, что уже освобождено 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР. Под контролем ВС России 74% Запорожской и 76% Херсонской областей. О чем еще рассказал Герасимов — в материале «Газеты.Ru».

Спецоперация продолжится наступлением российских войск. Об этом в рамках подведения итогов весенне-летней кампании в зоне СВО заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

«Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск будет продолжено ведением наступательных действий. Сегодня уточним задачи группировкам войск на направлениях на осенний период», — заявил Герасимов.

Он подчеркнул, что на данный момент стратегическая инициатива полностью находится у российских войск.

Успехи ВС России на разных направлениях

Герасимов сообщил, что российские войска продолжают «безостановочное» наступление практически по всей линии фронта. По его словам, с марта месяца освобождено более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов.

Группировка войск «Север» после разгрома противника и ликвидации его вклинения на территории Курской области выполняет задачу по созданию зоны безопасности, рассказал Герасимов. По его словам, в Сумской области под контроль российских подразделений уже перешли 210 кв. км территории и 13 населенных пунктов.

Начальник Генштаба также рассказал, что группировка «Запад» практически полностью блокировала Купянск и освободила около половины его территории. На Рубцовском направлении подразделения сумели продвинуться до 25 км в глубину обороны противника и овладели десятью населенными пунктами, среди которых Мирное, Катериновка, Новомихайловка, Новое, Липовое и другие.

На Краснолиманском направлении, заявил Герасимов, ведутся бои по уничтожению украинских формирований в Кировске, а также завершается разгром группировки противника, прижатой к реке Северский Донец в районе Серебрянского лесничества.

В свою очередь, «Южная» группировка успешно развивает наступление на северском направлении, бои идут уже в городской черте Северска. Одновременно 98-я воздушно-десантная дивизия освободила Часов Яр и продолжает наступление на запад, выйдя к юго-восточным окраинам Константиновки.

Кроме того, на Александро-Калиновском направлении за последний месяц освобождено пять населенных пунктов, включая Александро-Калиново, Щербиновку и Клебан-Бык, которые играют ключевую роль в обороне противника. Завершается уничтожение украинских подразделений, оказавшихся заблокированными южнее Клебан-Быкского водохранилища.

Контроль территории

Герасимов также сообщил, что до полного контроля территории ЛНР российским войскам осталось зачистить менее 60 кв. км.

«В настоящее время нашими Вооруженными Силами Российской Федерации освобождено 99,7% территории Луганской Народной Республики (осталось менее 60 кв. км) и 79% территории Донецкой Народной Республики. Под контролем российских войск находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей», — заявил он.

Герасимов также рассказал, что в Запорожской области под контроль российских сил перешли Малиновка и Темировка. В Днепропетровской области войска заняли Вороное, Январское, Новогеоргиевку, Малиевку и Запорожское.

По словам начальника Генштаба, группировка войск «Днепр» активно развивает наступление на Ореховском направлении. Под ее контроль перешли шесть населенных пунктов в Запорожской области — Каменское, Пятихатки, Степовое, Малые Щербаки, Щербаки и Лобковое. Одновременно ведутся бои за освобождение Степногорска, Малой Токмачки и Плавней.

Зона безопасности

Начальник Генерального штаба также отметил, что российские войска успешно выполняют задачи по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы в Сумской и Харьковской областях. Он отметил, что в Днепропетровской области под контроль армии взяты семь населенных пунктов.

По словам Герасимова, в Харьковской области продолжаются активные боевые действия, направленные на улучшение положения на Волчанском и Липцовском направлениях. Группировка войск «Центр» развивает наступление сразу на нескольких направлениях — Октябрьском, Красноармейском и Днепропетровском. Сейчас идет охват и блокирование красноармейско-димитровской агломерации, бои уже ведутся непосредственно в Красноармейске.

Герасимов подчеркнул, что войска преодолели линии инженерных заграждений противника на административной границе Днепропетровской области, где под контроль перешли населенные пункты Дачное и Филия.

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» продвигаются в западном направлении по территории ДНР. За время наступления они овладели 25 населенными пунктами, а накануне освободили Камышеваху — последний населенный пункт республики в полосе их ответственности.