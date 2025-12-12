Трамп заявил, что конфликт на Украине может привести к третьей мировой

Трамп: на Украине можно доиграться до третьей мировой войны

Украинский конфликт может перерасти в третью мировую. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме, передает РИА Новости.

«Это не влияет на США на самом деле, если только это не выйдет из-под контроля. Подобные вещи заканчиваются третьими мировыми войнами. Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите третьей мировой войной», — подчеркнул он.

По словам Трампа, США не хотят такого развития событий.

Вместе с тем Трамп ранее пообещал оказать Украине помощь в получении гарантий безопасности.

Среди главных пунктов обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине — уход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. 10 декабря Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал об оставшихся разногласиях Украины с Россией.