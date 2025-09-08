На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ рассказали, в каких странах американские ЧВК вербуют наемников для ВСУ

Мирошник: американские ЧВК вербуют наемников для ВСУ в странах Латинской Америки
forwardobservations2.0/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости, что частные военные компании (ЧВК) из США ведут вербовку наемников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в странах Латинской Америки и «англосаксонском мире».

По словам дипломата, на данный момент число американских наемников-профессионалов постепенно снижается, однако наблюдается приток лиц, в основном националистически-радикальных убеждений, которые стремятся получить военный опыт и пройти так называемый «вишкіл» (обучение. — «Газета.Ru»).

«Поэтому они попадают в учебки, которые организованы ВСУ, в том числе с использованием иностранных инструкторов, и проходят, получают вот такой военный опыт», — сказал Мирошник.

До этого британская газета Telegraph сообщила, что президент США Дональд Трамп ведет переговоры с Европой о возможности отправки американских ЧВК на Украину в целях гарантий безопасности. По информации издания, сотрудники ЧВК на Украине займутся строительством фортификационных сооружений и военных баз. В Европе, как отмечается в публикации, считают, что размещение представителей американских ЧВК на Украине окажется «сдерживающим фактором» для России.

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета безопасности всемирной организации заявил, что Россия не приемлет отправку военных НАТО на подконтрольную Киеву территорию.

Ранее было названо число иностранных ЧВК, воевавших на стороне ВСУ с начала СВО.

