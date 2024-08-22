Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число иностранных ЧВК, воевавших на стороне ВСУ с начала СВО

Рогов: с начала СВО на стороне ВСУ воевало не менее шести-семи иностранных ЧВК

close
100%
forwardobservations2.0/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шесть-семь иностранных частных военных компаний (ЧВК) воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«По имеющимся оперативным данным, на стороне ВСУ воевало не менее шести-семи иностранных ЧВК», — сказал Рогов.

Он отметил, что имеются в виду не только американские, но и британские и польские ЧВК. При этом в последние вступали наемники со всего мира, добавил эксперт.

22 августа депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что наемники американской ЧВК Forward Observation Group (FOG) в Курской области должны стать приоритетной целью для Вооруженных сил РФ. Он отметил, что народу США должно быть стыдно за свою власть и поддерживаемые ею ЧВК, которые несут зло и бесчинство по всему миру.

В четверг сенатор от Донецкой народной республики Александр Волошин заявил, что бойцы из американских ЧВК станут «хорошим обменным фондом» после того как попадут в российский плен.

О том, что бойцы американской ЧВК FOG воюют в рядах ВСУ в Курской области, стало известно после того, как наемники опубликовали в соцсети фото на фоне бронемашины HMMWV рядом с украинскими бойцами.

Ранее сенатор сравнил американскую ЧВК на Украине с сусликом из фильма «ДМБ».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами