Шесть-семь иностранных частных военных компаний (ЧВК) воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«По имеющимся оперативным данным, на стороне ВСУ воевало не менее шести-семи иностранных ЧВК», — сказал Рогов.

Он отметил, что имеются в виду не только американские, но и британские и польские ЧВК. При этом в последние вступали наемники со всего мира, добавил эксперт.

22 августа депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что наемники американской ЧВК Forward Observation Group (FOG) в Курской области должны стать приоритетной целью для Вооруженных сил РФ. Он отметил, что народу США должно быть стыдно за свою власть и поддерживаемые ею ЧВК, которые несут зло и бесчинство по всему миру.

В четверг сенатор от Донецкой народной республики Александр Волошин заявил, что бойцы из американских ЧВК станут «хорошим обменным фондом» после того как попадут в российский плен.

О том, что бойцы американской ЧВК FOG воюют в рядах ВСУ в Курской области, стало известно после того, как наемники опубликовали в соцсети фото на фоне бронемашины HMMWV рядом с украинскими бойцами.

Ранее сенатор сравнил американскую ЧВК на Украине с сусликом из фильма «ДМБ».