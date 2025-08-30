На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В постпредстве РФ при ООН прокомментировали возможность отправки военных организации на Украину

Полянский: РФ не приемлет отправку военных НАТО в подконтрольную Киеву зону
Mindaugas Kulbis/AP

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета безопасности организации рассказал ТАСС, что Россия не приемлет отправку военных НАТО на подконтрольную Киеву территорию.

По словам дипломата, Украина предложила, а Россия согласилась разработать гарантии безопасности, участниками которых были бы все постоянные члены Совета Безопасности ООН. Кроме того, гарантами безопасности могут стать отдельные государства, заинтересованные в этом.

Полянский уточнил, что Россия поддержала такой вариант и была готова подписать официальный договор.

«Он (такой вариант. — Газета.RU») нам понятен и сейчас, и мы готовы его рассматривать в отличие от разных других обсуждаемых схем, так или иначе сводящихся к тому, что остающуюся под контролем Украины территорию будут окучивать страны НАТО, вплоть до ввода туда воинских контингентов. Для России это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул Полянский.

До этого Полянский говорил, что Россия фиксирует попытки исказить идею саммита Москвы и Киева.

По его словам, Москва может рассмотреть сценарий соответствующей встречи, но при условии «тщательной предварительной подготовки» и ее «субстантивном наполнении», в противном случае встреча будет лишена смысла.

Ранее была названа страна, которая срывает переговоры России и США по Украине.

Переговоры о мире на Украине
