Трамп рассматривает возможность отправить американские ЧВК на Украину

Telegraph: Трамп может отправить ЧВК США на Украину

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с Европой о возможности отправки американских ЧВК на Украину в целях гарантий безопасности. Об этом пишет газета Telegraph.

«Трамп ведет переговоры о размещении частной армии на Украине», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что сотрудники ЧВК на Украине займутся строительством фортификационных сооружений и военных баз. Представители частных военных компаний могут также заняться защитой бизнеса США на Украине.

Согласно изданию, в Европе считают, что размещение представителей американских ЧВК на Украине окажется «сдерживающим фактором» для РФ.

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета безопасности организации рассказал ТАСС, что Россия не приемлет отправку военных НАТО на подконтрольную Киеву территорию.

