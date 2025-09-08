На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт заявил о начале нового этапа СВО

Кнутов: удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО
Сергей Мирный/РИА Новости

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил газете «Взгляд», что удар российских сил по Крюковскому мосту в Кременчуге открыло новый этап спецоперации.

Кнутов назвал удар по мосту через Днепр ответом Москвы на «ряд внешних факторов».

«Уничтожение Россией военной инфраструктуры не убедили Банковую в необходимости демилитаризации. Киев и Брюссель решили выводить производство в приграничные с Украиной страны, например, Польшу и Румынию <...> Таким образом, Москва дает понять так называемой партии войны тщетность организации в Европе предприятий ВПК для снабжения ВСУ. Чем меньше будет действующих мостов через Днепр, тем меньше вооружения получат украинские группировки», — пояснил эксперт.

Он добавил, что удары по мостам через Днепр можно приравнять к ударам по другим объектам инфраструктуры Украины.

8 сентября летчик-испытатель Российской Федерации, генерал-майор Владимир Попов рассказал, что удар по Крюковскому мосту в Кременчуге Полтавской области сможет остановить поставки Вооруженных сил Украины. По словам Попова, двухъярусный мост соединял левый и правый берег Днепра, по нему передвигались автомобили и поезда.

Утром 7 сентября Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ в ряде регионов Украины. По данным канала, удары ракетами и беспилотниками были нанесены по Киеву и его окрестностям, Крюковскому мосту через реку Днепр в Кременчуге, Кривому Рогу, Одессе, а также крупнейшему военному аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.

Ранее в России оценили потери ВСУ за 3,5 года СВО.

СВО: последние новости
