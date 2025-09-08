На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский генерал назвал последствия удара по мосту в Кременчуге

Генерал Попов: удар по мосту в Кременчуге остановит поставки ВСУ
Alina Smutko/Reuters

Летчик-испытатель Российской Федерации, генерал-майор Владимир Попов рассказал, что удар по Крюковскому мосту в Кременчуге Полтавской области сможет остановить поставки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет aif.ru.

По словам Попова, двухъярусный мост соединял левый и правый берег Днепра, по нему передвигались автомобили и поезда.

«С одной стороны находится НПЗ (нефтеперерабатывающий завод. — «Газета.Ru»), с другой — разные промышленные предприятия, где ремонтировали и производили военную технику. Мост являлся важным логистическим узлом для украинской армии», — поделился Попов.

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале также писал, что удар по Крюковскому мосту в Кременчуге осложнил логистику. Кроме автомобильной и железнодорожной веток мост был оснащен механизмом, который поднимал пролет для прохода больших судов по Днепру.

Утром 7 сентября Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ в ряде регионов Украины. По данным канала, удары ракетами и беспилотниками были нанесены по Киеву и его окрестностям, Крюковскому мосту через реку Днепр в Кременчуге, Кривому Рогу, Одессе, а также крупнейшему военному аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области.

Ранее в России оценили потери ВСУ за 3,5 года СВО.

