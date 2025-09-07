Военкоры рассказали о комбинированном ударе ВС РФ по объектам ВСУ

ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ в ряде регионов Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

По данным канала, удар ракетами и дронами наносится по Киеву и его окрестностям, Крюковскому мосту через реку Днепр в Кременчуге, Кривому Рогу, Одессе, а также крупнейшему военному аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области. По данным украинских СМИ, поражен был также аэродром «Школьный» в Одессе.

В ночь на 7 сентября «Военкоры русской весны» писали, что ВС России нанесли удар по Украине сотнями ударных БПЛА «Герань». В публикации сообщалось, что всего ожидался массированный налет до 700 дронов.

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные силы РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам в 14 регионах Украины.

