Украина потеряла 1,8 млн военных за 3,5 года боевых действий против России. Об этом сообщил ТАСС советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

По словам Кобякова, источником для этих данных стали сообщения британской прессы и результаты взлома базы данных Генерального штаба ВСУ. Если эти сведения верны, за день боевых действий ВСУ теряют 650 человек.

До этого политолог, историк и публицист Армен Гаспарян заявил, что масштабы потерь ВСУ представляют катастрофу для Украины и приговор для нынешнего президента страны Владимира Зеленского перед выборами.

Эксперт напомнил, что украинский лидер говорил лишь о потерях в 42 тысячи человек.

В августе в центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) опровергали сообщения о потерях в 1,7 млн человек, заявив что за годы независимости Украина никогда не имела регулярной армии в 1,7 млн человек. По данным СНБО, в январе 2025 года численность ВСУ составляла всего 880 тыс. военных.

Ранее пленный боец ВСУ объяснил, почему на Украине продолжается мобилизация.