Город — спутник Запорожской АЭС подвергся атаке украинских беспилотников

Мэр Пухов: в Энергодаре зафиксировали массовый налет украинских дронов
Alexander Ermochenko/Reuters

Энергодар, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС), подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал мэр населенного пункта Максим Пухов.

По его словам, к текущему моменту на подлете к городу сбили три дрона. Еще две цели были подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

«Налет продолжается», — подчеркивается в заявлении.

В связи с этим Пухов призвал местных жителей воздержаться от прогулок и походов в магазины. Мэр попросил граждан соблюдать осторожность и сразу идти в укрытие, если они заметят БПЛА.

Утром 8 сентября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что дежурные системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над регионами страны. Атака продолжалась с 23:05 мск 7 сентября до 3:00 мск 8 сентября. За это время в Тульской области сбили три дрона, в Смоленской области — два, в Рязанской и Брянской областях — по одному.

Комментируя ситуацию, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано повреждений инфраструктуры и зданий.

Ранее в Донецке при ударе БПЛА по парку пострадали шесть человек.

