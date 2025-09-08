Несколько человек пострадали в результате удара ВСУ по парку в Донецке

Пушилин: 6 мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на парк «Гулливер» в Донецке

Шесть мирных жителей, включая несовершеннолетнюю девочку, получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на парк «Гулливер» в Донецке. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, в Калининском районе города ранения средней тяжести получили подростки и взрослые: парень 2004 года рождения, две девушки 2003 и 2006 годов рождения, девочка 2011 года рождения, а также девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

7 сентября украинские военные трижды за вечер обстреляли эту территорию парка «Гулливер». В центре города были слышны сирены машин скорой помощи.

В этот же день сообщалось, что в Калининском районе Донецка здание школы №20 оказалось повреждено в результате атаки украинского беспилотника.

