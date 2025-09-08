Военные уничтожили беспилотники над Тульской областью

Миляев: силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата над Тульской областью. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

По словам чиновника, люди не пострадали, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что в период с 20:00 мск до 23:00 мск системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Курской и Брянской областями.

Сообщалось также, что в Калининском районе Донецка здание школы №20 оказалось повреждено в результате атаки украинского беспилотника.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

