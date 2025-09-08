Минобороны раскрыло число сбитых над РФ за ночь беспилотников

МО РФ: над регионами России за ночь сбили семь беспилотников

Средства ПВО противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили над территорией России семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:05 мск 7 сентября текущего года до 03:00 мск 8 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что три беспилотника сбили над территорией Тульской области, два над территорией Смоленской области и по одному над территорией Брянской и Рязанской областей.

Также в ведомстве сообщали, что в период с 20:00 мск до 23:00 мск 7 сентября российские силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Курской и Брянской областями.

В этот же день шесть мирных жителей, включая несовершеннолетнюю девочку, получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на парк «Гулливер» в Донецке. В Калининском районе города ранения средней тяжести получили подростки и взрослые.

Ранее на Кубани ввели запрет на распространение информации об атаках дронов и работе сил ПВО.