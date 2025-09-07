На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Донецке повреждено здание школы в результате удара БПЛА

Ударом БПЛА ВСУ в Донецке повреждено здание школы
Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

В Калининском районе Донецка здание школы №20 оказалось повреждено в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает ТАСС.

В результате прямого попадания дрона пострадал фасад здания, оказалась повреждена несущая стена, а также кабинеты, расположенные на первом этаже. Зафиксировано возгорание.

Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В связи с произошедшим, занятия в школе в понедельник, 8 сентября, были отменены. Местные жители отмечают, что данное учебное заведение одним из первых в регионе вернулось к традиционному формату обучения, возобновив очные занятия для учеников с 1 сентября.

7 сентября украинские военные трижды за вечер обстреляли эту территорию парка «Гулливер» в Калининском районе Донецка. В центре города были слышны сирены машин скорой помощи.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 210 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее ВС РФ уничтожили полевой склад и пункт управления дронами ВСУ в ДНР.

