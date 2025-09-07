На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский боец рассказал, как артиллерист выстрелом из гаубицы попал в тоннель с ВСУ

ТАСС: российский боец выстрелил из Д-30 прямо в тоннель с военными ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Российский боец выстрелом из гаубицы Д-30 попал прямо в тоннель, в котором находились военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного 123-й гаубично-самоходного-артиллерийского дивизиона с позывным «Енот».

«Был у нас пацанчик один, он закинул [снаряд] прям в тоннель. Там есть тоннель под [станцией] ЖД, по-моему. Он четко им (ВСУ — «Газета.Ru») прям туда закинул», — сказал артиллерист.

«Енот» добавил, что их расчет уже наносил успешные удары по позициям украинских войск. По его словам, во время выполнения одной из боевых задач российские военные попали прямо в построение бойцов ВСУ.

В начале августа в министерстве обороны России рассказали о действиях гвардии младшего сержанта Данила Котова, водителя-заряжающего РСЗО «Град», которые привели к уничтожению более 20 украинских военнослужащих в Донецкой народной республике.

Как сообщили в ведомстве, Котов под артиллерийским огнем сумел доставить расчет на огневую позицию. Благодаря своевременной доставке и точному огню, артиллеристам удалось нанести поражение живой силе противника.

Ранее российский военный рассказал об украинской отравленной воде в окопах ВС РФ.

