ВСУ в третий раз за вечер атаковали Донецк

РИА Новости: ВСУ нанесли три удара по парку «Гулливер» в Донецке
Михаил Фомичев/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в третий раз за вечер нанесли удар по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По информации агентства, в центре города были слышны сирены машин скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

15 августа ВСУ атаковали многоквартирный дом в Донецке. По информации СМИ, украинский снаряд попал на седьмой этаж здания, в результате чего один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Также произошло повреждение гражданской инфраструктуры и кафе.

В июле украинские военные нанесли удары по шахте имени Засядько в Киевском районе Донецка. В результате атаки в одном из административных зданий произошел пожар. Пострадавших в результате нападения не было.

Ранее ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по жилому дому в центре Донецка.

СВО: последние новости
