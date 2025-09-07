На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько тонн грузов «Союз армян России» отправил в зону СВО

Абрамян: «Союз армян России» направил 20 тыс. тонн грузов в зону СВО
Сергей Мамонтов/РИА Новости

«Союз армян России» (САР) с начала СВО направил в зону проведения операции около 20 тыс. тонн различных грузов. Об этом ТАСС рассказал президент союза Ара Абрамян.

Он напомнил, что спустя два часа после объявления о начале спецоперации 24 февраля вышло его заявление с выражением полной поддержки.

По словам Абрамяна, союз отправляет грузы в зону СВО с начала операции и до настоящего дня, речь идет не только о гуманитарной помощи.

Президент организации заявил, что САР также оказывает поддержку в рамках своих возможностей бойцам армянского батальона «Арбат». 

7 сентября президент Владимир Путин поздравил участников и гостей торжественных мероприятий, посвященных 25-летию образования Общероссийской общественной организации «Союз армян России».

В июле Абрамян заявил, что Армения должна быть с Россией, исторически являясь одной из самых близких стран для российского государства. Президент САР считает, что Армения должна быть с Россией, другой альтернативы не существует, республику не везде ждут.

Ранее Пашинян подтвердил Мишустину намерение Армении продолжать работу в ЕАЭС.

