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Армения продолжит работу в ЕАЭС

Пашинян подтвердил Мишустину намерение Армении продолжать работу в ЕАЭС
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Асатур Есаянц/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным подтвердил, что Ереван заинтересован продолжать работу в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук, передает РИА Новости.

«В целом Армения — и сегодня это тоже обсуждалось — настроена продолжать работу в Евразийском экономическом союзе», — сказал Оверчук, комментируя ситуацию вокруг возможного вступления республики в Европейский союз.

При этом в июне Пашинян заявлял, что Армению ждет выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом. Он отмечал, что пока это решение не будет принято, страна будет продолжать проводить демократические реформы в соответствии со стандартами ЕС.

Президент Армении Ваагн Хачатурян в апреле утвердил закон о намерении страны вступить в ЕС, несмотря на то что Евросоюз не предлагал Армении членство. Бывший замминистра иностранных дел Паруйр Ованнисян пояснил, что этот законопроект не заявка на вступление, а стремление к углублению отношений с ЕС.

Ранее в Армении назвали возможный срок вступления страны в Евросоюз.

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