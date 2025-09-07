Президент Владимир Путин поздравил участников и гостей торжественных мероприятий, посвященных 25-летию образования Общероссийской общественной организации «Союз армян России» (САР). Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Отрадно, что вы проводите последовательную работу, направленную на гармонизацию межнациональных отношений, интеграцию армянской диаспоры в российское общество», — говорится в поздравлении.

По его словам, благодаря усилиям союза реализуются культурные, образовательные и просветительские проекты.

В июле президент Союза армян России Ара Абрамян заявил, что Армения должна быть с Россией, исторически являясь одной из самых близких стран для российского государства.

Президент общественной организации считает, что Армения должна быть с Россией, другой альтернативы не существует, республику не везде ждут.

По словам Абрамяна, в Европейском союзе не просто так утверждают, что готовы однажды принять Армению в блок. Он считает, что ЕС с Арменией поступает так же, как с Украиной, Пашиняну предлагает все то же самое, что предлагал Киеву, однако премьер этого не понимает.

Ранее Пашинян подтвердил Мишустину намерение Армении продолжать работу в ЕАЭС.