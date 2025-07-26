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Президент Союза армян России назвал дружбу с РФ единственным вариантом для Армении

Президент САР Абрамян: у Армении нет другой альтернативы, кроме как быть с РФ
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Сергей Мамонтов/РИА Новости

Армения должна быть с Россией, исторически являясь одной из самых близких стран для российского государства. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Союза армян России Ара Абрамян.

При этом Абрамян высказал мнение, что несмотря на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что у него очень хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным, реальное положение дел совсем другое, а отношения между двумя странами ухудшились.

Президент общественной организации считает, что Армения должна быть с Россией, другой альтернативы не существует, республику не везде ждут.

По словам Абрамяна, в Европейском союзе не просто так утверждают, что готовы однажды принять Армению в блок. Он считает, что ЕС с Арменией поступает так же, как с Украиной, Пашиняну предлагает все то же самое, что предлагал Киеву, однако премьер этого не понимает.

24 июля Пашинян на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным подтвердил, что Ереван заинтересован продолжать работу в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Ранее в Армении назвали возможный срок вступления страны в Евросоюз.

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