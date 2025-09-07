Минобороны РФ заявило, что не наносило удар по зданию правительства в Киеве

Минобороны: ВС РФ 7 сентября ударили по предприятию и логистической базе в Киеве

Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию и логистической базе в Киеве, другие объекты в украинской столице атакованы не были. Об этом заявило российское Минобороны.

В ведомстве рассказали, что 7 сентября ВС РФ атаковали различные объекты ВСУ в центральной, южной и восточной частях Украины, в том числе по промышленному предприятию «Киев-67» на западной окраине Киева и логистической базе «СТС-ГРУПП» на юге города.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились», — говорится в заявлении Минобороны.

В воскресенье в Киеве произошел пожар в здании украинского правительства на фоне отражения атаки беспилотников. По данным украинских СМИ, возгорание возникло на верхнем этаже — над офисом премьера и залом заседаний кабмина.

Украинские власти обвинили Россию в атаке на здание и призвали Запад усилить давление на Москву. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о «серьезной эскалации».

