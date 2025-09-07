На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский прокомментировал пожар в здании кабмина Украины

Зеленский призвал США усилить ПВО Украины после пожара в здании кабмина в Киеве
Jacquelyn Martin/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ использовали более 800 дронов и 13 ракет для удара по территории республики, и призвал США отреагировать. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Он отметил, что «повреждено здание кабинета министров», где в верхних этажах начался пожар. По его словам, «давно могла начаться реальная дипломатия», однако Россия якобы «затягивает конфликт».

«Не раз звучало в Вашингтоне, что за отказ говорить будут санкции. Должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО», — написал Зеленский.

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в здании кабинета министров в Киеве произошел пожар. После этого премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что в здании правительства страны в Киеве произошел пожар после атаки беспилотников на город.

Ранее глава МИД Украины отреагировал на пожар в здании кабмина.

