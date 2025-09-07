На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Украины отреагировал на пожар в здании кабмина

Глава МИД Сибига заявил о серьезной эскалации после пожара в здании кабмина
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о «серьезной эскалации» после начала пожара в здании кабмина страны, которому якобы «нанесла ущерб» Россия. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Впервые с начала полномасштабной войны Россия нанесла ущерб зданию украинского правительства в Киеве. Уже одно это является серьезной эскалацией. Величайший цинизм заключается в том, что эти жестокие нападения происходят как раз в тот момент, когда президент Трамп прилагает все усилия для достижения мира», — написал Сибига.

Он призвал мировое сообщество усилить давление на Москву, а также прекратить закупать у России энергоресурсы. Кроме того, глава МИД Украины призвал ввести новые жесткие санкции в адрес РФ и принять меры по усилению Украины. Он считает, что «ожидание не принесет результатов».

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в здании кабинета министров в Киеве произошел пожар. После этого премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что в здании правительства страны в Киеве произошел пожар после атаки беспилотников на город.

Ранее глава Евросовета придумал, как заставить Путина сесть за стол переговоров.

